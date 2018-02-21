Пассажирский автобус рухнул в пропасть в Перу: погибли 36 человек

СЕГОДНЯ 19:24 2018-02-21T19:24:26+03:00

По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что водитель потерял управление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По меньшей мере 36 человек погибли и еще 17 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Перу. Трагический инцидент произошел в среду, 21 февраля, на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа на юге страны.

По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление во время движения по скоростной трассе. В результате автобус перевернулся, снес защитное ограждение и сорвался в пропасть, упав недалеко от реки. Высота падения составила около 200 метров.

Между тем, окончательная версия случившегося будет озвучена позже. Сейчас полицейские анализируют следы торможения, оставленные колесами автобуса на дороге.

Как сообщает агентство EFE, президент Перу Педро Кучински уже принес свои соболезнования семьям погибших.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналогичный случай произошел в этой же стране в начале января. Тогда при падении пассажирского автобуса с высоты более ста метров погибли 48 человек.