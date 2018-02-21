В России могут появиться электронные удостоверения волонтеров-медиков

СЕГОДНЯ 19:45 2018-02-21T19:45:50+03:00

Помощь волонтеров-медиков нужна не только в больницах и хосписах, но и на дому Фото: Архив "КП"

В настоящий момент в нашей стране более 13 тысяч добровольцев помогают именно в сфере здравоохранения

Изменить размер текста: A A

В ближайшем будущем в России может появиться электронное удостоверение волонтера-медика. Такое заявление сделал министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе заседания организационного комитета по проведению Года добровольца.

"В настоящее время прорабатываем создание и внедрение электронных книжек волонтеров... в сфере здравоохранения, с одновременной синхронизацией книжек с порталом "Добровольцы России", - рассказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что в настоящий момент в медицинских кругах трудятся более 13 тысяч волонтеров по всей стране. Причем в большинстве регионах с ними осуществляется постоянное и эффективное взаимодействие.

Больше всего в помощи таких добровольцев нуждается область паллиативной медицины, поскольку многим уход необходим не только в хосписах, но и на дому

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года добровольца в 2018 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что внести свой вклад в волонтерское дело решила и наша редакция. Так, во вторник начала свою работу медиашкола "Комсомольской правды" - ProДобро.