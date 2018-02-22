2018-02-22T10:31:53+03:00
Туризм

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе

По итогам 2017 года число таких заболеваний выросло в три раза по сравнению с 2016 годом
Алексей КАРЕЛИН
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Роспотребнадзор о вспышке кори в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине.Роспотребнадзор о вспышке кори в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине.Фото: REUTERS
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей предупредила о вспышке кори в Европе. Всего за 2017 год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала в Европе 21 тысячу случаев заболеваний корью. Этот показатель превосходит в три раза итоги 2016 года.

В начале 2018 года Министерство здравоохранения Англии сообщило о вспышки кори в шести регионах страны. При этом в Минздраве посоветовали обратить особенное внимание на людей с повышенной температурой тела, приезжающих из Румынии, Германии и Италии.

17 января 2018 года Центр по контролю за заболеваниями США рассказал о продолжающейся вспышке кори в Сербии.

Роспотребнадзор отмечает, что наиболее острая ситуация в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине. Вспышка кори продолжается с октября 2017 года. Перед посещением указанных стран Роспотребнадзор рекомендует сделать соответствующую прививку.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что сотрудники госслужбы лично проверят эпидемиологическое состояние российских курортов и уровень риска заражения инфекционными болезнями. Полученные данные обменяют на аналогичные с Турцией, передает сайт kp.ru.

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