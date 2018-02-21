2018-02-21T18:15:19+03:00
Туризм

Специалисты Роспотребнадзора оценят опасность заражения сибирской язвой в Турции

Ведомство провело встречу с представителями министерства здравоохранения Турции, посвященную будущему туристическому сезону
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роспотребнадзор оценит опасность заражения сибирской язвой в ТурцииРоспотребнадзор оценит опасность заражения сибирской язвой в ТурцииФото: Антон ПИКУС
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора провели встречу с представителями министерства здравоохранения Турции, чтобы обсудить вопросы организации будущего туристического сезона. Как сообщила пресс-служба ведомства, в турецком Минздраве доложили рассказали о мерах, которые предпринимают для нормализации эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве в Турции.

В результате стороны пришли к соглашению об обмене данными о вспышках инфекционных болезней, которые могут быть опасны для туристов из России и Турции.

Также было установлено, что специалисты Роспотребнадзора лично проинспектируют эпидемиологическое состояние курортов и уровень риска заражения инфекционными болезням, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Ростуризм призывал туроператоров, работающих с турецким направлением, предупреждать туристов о появлении в стране комаров-переносчиков вируса Зика. Однако турецкий Минздрав Турции не подтвердил эти данные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике 18 человек пострадали при взрыве на туристическом судне
Небензя потребовал от Хейли не называть власти РФ "режимом Путина"
"Надеюсь, их кормить не будут?": Лавров пошутил о журналистах в Сербии
ЦБ утвердил план санации банка "Советский" по новой схеме
РФ предложила провести экстренное заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Минобороны опровергло слухи о замене командующего ВС России в Сирии
Советник Трампа рассказал, как США готовятся к "звездным войнам"
Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну до 2021 года
Россия выплатила МОК штрафные 15 млн долларов
Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания "МБХ медиа"
Матиос предрек превращение Украины в "испытательный полигон"
США заблокировали проект Украины по строительству ракет для Турции
Личные вещи Джуны вывозят на помойку