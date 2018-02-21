Специалисты Роспотребнадзора оценят опасность заражения сибирской язвой в Турции

СЕГОДНЯ 18:15 2018-02-21T18:15:19+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора провели встречу с представителями министерства здравоохранения Турции, чтобы обсудить вопросы организации будущего туристического сезона. Как сообщила пресс-служба ведомства, в турецком Минздраве доложили рассказали о мерах, которые предпринимают для нормализации эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве в Турции.

В результате стороны пришли к соглашению об обмене данными о вспышках инфекционных болезней, которые могут быть опасны для туристов из России и Турции.

Также было установлено, что специалисты Роспотребнадзора лично проинспектируют эпидемиологическое состояние курортов и уровень риска заражения инфекционными болезням, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Ростуризм призывал туроператоров, работающих с турецким направлением, предупреждать туристов о появлении в стране комаров-переносчиков вируса Зика. Однако турецкий Минздрав Турции не подтвердил эти данные.