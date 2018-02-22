2018-02-22T14:05:13+03:00
Политика

Глава Генштаба ВСУ объявил об окончании АТО и анонсировал новую операцию в Донбассе

По словам Виктора Муженко, Киев поменяет структуру управления боевыми действиями на востоке Украины
Денис СУХОВ
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Глава генштаба ВСУ Виктор Муженко. Фото: DPA/TASSГлава генштаба ВСУ Виктор Муженко. Фото: DPA/TASS
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Глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о завершении так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и переходе к новому формату ведения боевых действий.

«Закон ( о реинтеграции), который 20 февраля был подписан президентом, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции. АТО будет завершена, мы перейдем к операции Объединенных сил», - заявил Муженко в эфире «Радио Свобода».

По его словам, командовать операцией будет заново созданный штаб, находящийся в подчинении военного руководства. Муженко выразил уверенность, что смена формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ.

Глава генштаба отметил, что кандидаты на должность командующего «Объединенной операцией» уже подобраны, в кратчайшие сроки их предоставят для утверждения президентом Украины Петром Порошенко.

«Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», - заверил Муженко.

Как сообщал ранее сайт «КП», Порошенко подписан закон о реинтеграции Донбасса, который фактически вводит на территории Донецкой и Луганской областей военное положение. Таким образом Киев легализовал использование армейских соединений в конфликте на востоке страны, а также наделил военных необходимыми полномочиями для репрессий местного населения.

Кроме того, закон признает Россию «страной-агрессором», а руководство ЛНР и ДНР - «оккупационными властями».

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