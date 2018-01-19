К чему приведет принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса

19 Янв. 2018 2018-01-19T09:34:20+03:00

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Скандальный закон принимали три дня. С утра до вечера депутаты Верховной Рады монотонно отклоняли одну за другой почти 700 поправок к законопроекту, внесенному Петром Порошенко. Доголосовались до того, что Луганскую и Донецкую народные республики отказались признавать террористическими организациями. Но к финальному голосованию парламентарии все-таки собрались и поддержали документ, фактически ставящий крест на Минских соглашениях, с таким трудом достигнутых в 2015 году.

После того, как Петр Порошенко подпишет новый документ, Россия будет официально признана агрессором. Или, как говорится в законопроекте, «оккупирующим государством». А ЛНР и ДНР, соответственно, - «оккупационными властями».

И в этом, конечно, главное противоречие закона. Но не единственное. Во-первых, довольно странно называть агрессором государство, с которым ты не находишься в состоянии войны. Во-вторых, почему с оккупантом до сих пор не разорваны дипломатические отношения? Депутаты отказались это делать 226 голосами против 72. В-третьих, в зоне оккупации до сих пор не введено военное положение. При этом проводится антитеррористическая операция против людей, которых Рада не признала террористами.

А все дело в циничном прагматизме Киева. С одной стороны - не придется сворачивать торговлю и бизнес-контакты с Россией. К примеру, в этом году Незалежная закупит у нас до 5 миллиардов кубометров газа. С другой стороны, по новому закону, всю ответственность за содержание этих территорий, обеспечение соцвыплат, восстановление инфраструктуры и даже ущерб, нанесенный артиллерией украинской армии несет... Россия.

В формулировках, утвержденных Верховной радой, Россия названа «оккупирующим государством», а власти непризнанных республик Донбасса - «оккупационными властями».Фото: REUTERS

Выглядит это, конечно, несколько экзотично - что же это за интеграция такая, если Украина открыто и на законодательном уровне отказывается от своих граждан. Но если вчитаться в закон, то ни о какой реинтеграции речь там не идет. Он просто узаконивает то, чем Киев почти четыре года занимается вразрез с конституцией и правом.

Судите сами:

- Вся власть в так называемой зоне АТО (ее придется переименовать, ведь депутаты решили, что террористов там нет) переходит к военным. Фактически армия просто легализуется, потому что по Конституции применять войска без объявления военного положения нельзя.

- Президенту даются небывалые права применять армию по своему усмотрению, не спрашивая разрешения ни у кого. А также признавать те или иные районы оккупированными или деоккупироавнными или даже единолично вводить военное положение.

- Сами силовики наделяются беспрецедентными полномочиями в зоне конфликта - задержания, обыски, допросы, проникновения в жилища, остановка и досмотр транспорта... В общем, все то, чем военные занимались 3,5 года в рамках самодеятельности теперь будет делаться на законных основаниях.

- Ужесточается режим пересечения линии соприкосновения и усиливается торговая блокада. Не спрашивайте, где в этой норме реинтеграция, ее тут нет.

- Новые критерии сотрудничества с «оккупантами», за которое предусмотрены сразу 19 тяжких преступлений. На каком бы уровне ты не «сотрудничал» - будь ты пожарный МЧС или мэр города.

А как же предусмотренная минскими соглашениями амнистия, спросите вы? А «Минск» в законе о реинтеграции Донбасса не упоминается вовсе. Если не считать расплывчатую ссылку на некие «международные договоренности по Донбассу». В минских соглашения Россия, к слову, не значится участником противостояния, Москва лишь выступает гарантом выполнения «дорожной карты» Луганском и Донецком. Однако своим законом Порошенко фактически признает РФ стороной конфликта, перечеркивая «Минск». Фактически это может означать выход Киева из международных договоренностей и как следствие - обострение на Донбассе под видом новой «реинтеграционной операции».

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