2018-02-22T14:13:11+03:00
Происшествия

Посольство РФ в Черногории усилило меры безопасности в связи с нападением на американских коллег

Утром неизвестный бросил гранату в сторону здания дипмиссии США и покончил с собой
Алексей КАРЕЛИН
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В посольстве США заявили, что все сотрудники находятся в безопасности.В посольстве США заявили, что все сотрудники находятся в безопасности.Фото: REUTERS
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В пресс-службе посольства РФ в Подгорице (Черногория) сообщили, что в здании усилили меры безопасности в связи с атакой на здание дипмиссии США. Российское посольство работает в штатном режиме. Рекомендаций от американских коллег не поступало. В посольстве США заявили, что все сотрудники находятся в безопасности.

«Проведя внутреннюю проверку, посольство в Подгорице подтверждает, что все сотрудники миссии находятся в безопасности и оповещены об инциденте, который произошел ранее утром», - сообщают дипломаты в Twitter дипмиссии.

Как сообщал сайт kp.ru, утром 22 февраля неизвестный мужчина бросил в сторону здания посольства США взрывное устройство, предположительно гранату. Местные жители слышали два взрыва. Напавший на здание дипмиссии покончил с собой.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт рассказала, что сотрудники посольства сотрудничают с полицией. Причины нападения и личность нападавших выясняется.

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