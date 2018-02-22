2018-02-22T17:56:05+03:00
Авто

В Национальном автомобильном союзе поддержали вступление в силу новых правил прохождения техосмотра

Вице-президент союза Ян Хайцеэр назвал нововведения незначительными, но очень логичными
Екатерина БОЛГОВА
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В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотраВ России вступили в силу новые правила прохождения техосмотраФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Национальном автомобильном союзе поддержали вступление в силу в России новых правил прохождения техосмотра.

Как сообщал сайт kp.ru, с 22 февраля в РФ начинают действовать новые правила техосмотра, по которым, в частности, автолюбители должны иметь аптечку, а шипованная резина должна быть установлена на все четыре колеса.

«Это незначительные, но очень логичные изменения. Насчёт того, что одинаковую резину надо ставить на все четыре колеса, — это факт. Плохо, если у вас на каждой оси стоят разные колёса. Поэтому решение грамотное», - сказал вице-президент союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что наличие аптечки — это хорошо, но большинство людей не владеют правилами оказания первой медицинской помощи.

«Было бы правильно ещё обязать водителей проходить курсы, получать навыки, чтобы они могли оказать эту помощь», — добавил Хайцеэр, передает RT.

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