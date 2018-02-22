2018-02-22T10:08:33+03:00
Авто

В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра

По новому регламенту водители обязаны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку
Екатерина БОЛГОВА
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В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотраВ России вступили в силу новые правила прохождения техосмотраФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 22 февраля, в России начали действовать новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Соответствующее постановление правительства РФ «О внесении изменений в «Правила проведения технического осмотра транспортных средств» размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому регламенту все автовладельцы должны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку.

Кроме того, по новые правила запрещают использовать бесцветные или окрашенные оптические детали. Также запрещается тонировать фары и демонтировать предусмотренные конструкцией стеклоочистители. По новому регламенту нельзя эксплуатировать автомобиль при повреждениях и дефектах усилителя руля. В случае установки шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, какие нововведения ждут российских водителей в связи с новыми правилами прохождения техосмотра.

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