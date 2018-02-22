В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра
В четверг, 22 февраля, в России начали действовать новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Соответствующее постановление правительства РФ «О внесении изменений в «Правила проведения технического осмотра транспортных средств» размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
По новому регламенту все автовладельцы должны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку.
Кроме того, по новые правила запрещают использовать бесцветные или окрашенные оптические детали. Также запрещается тонировать фары и демонтировать предусмотренные конструкцией стеклоочистители. По новому регламенту нельзя эксплуатировать автомобиль при повреждениях и дефектах усилителя руля. В случае установки шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, какие нововведения ждут российских водителей в связи с новыми правилами прохождения техосмотра.