Белоруссия прокомментировала запрет Россельхознадзора на ввоз молока в РФ

22 Февр. 18:03 2018-02-22T18:04:02+03:00

Белоруссия прокомментировала запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ молока и некоторых видов молочной продукции из республики Фото: "КП" Архив

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Белоруссия прокомментировала запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ молока и некоторых видов молочной продукции из республики. Как оказалось, наши соседи очень удивились такому решению.

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Маринича, в настоящее время Минск пытается прояснить сложившуюся ситуацию. «Только что прочитали (о решении Россельхознадзора). Сейчас выясняем, что побудило (российскую сторону) к такому решению», - сказал белорусский политик РИА Новости.

Разобраться в причинах запрета пытаются и в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии. Там заявили о намерении в ближайшее время связаться с представителями Россельхознадзора для пояснений.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Россельхознадзор объявил о запрете с 26 февраля поставок белорусского молока и молочных продуктов. Как отметили в ведомстве, ввозимые в нашу страну товары не отвечают требованиям безопасности.