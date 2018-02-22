2018-02-22T16:40:22+03:00
Экономика

Россельхознадзор запретил поставки белорусского молока и молочных продуктов

По данным ведомства, ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности
Екатерина БОЛГОВА
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Россия запретила поставки молока и сливок из БелоруссииРоссия запретила поставки молока и сливок из БелоруссииФото: "КП" Архив
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С 28 февраля Россельхознадзор запрещает поставки из молока и молочной продукции из Белоруссии. По данным ведомства, ввозимые в Россию товары не отвечают требованиям безопасности.

Под запрет попали молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованных, а также сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые. Кроме того, запрещаются поставки сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, а также концентрата сывороточного и молочного белка.

Отмечается, что действия запрета будет продолжаться до окончания переговоров с представителями соответствующих ведомств Белоруссии.

По итогам прошлого года при проверке молока и молочной продукции, произведенной в Белоруссии, специалисты Россельхознадзора обнаружили 376 нарушений. В 210 случаях было выявлено остаточное присутствие запрещенных веществ. В 2017 году из Белоруссии в Россию поставили около 300 тысяч тонн молока и сливок.

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