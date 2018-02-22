2018-02-22T18:12:42+03:00
Спорт

Стали известны даты проведения соревнований для недопущенных на ОИ-2018 спортсменов

Пресс-служба Минспорта сообщила, что турнир пройдет с 24 февраля по 1 апреля 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В России пройдут соревнования для недопущенных на ОИ спортсменовВ России пройдут соревнования для недопущенных на ОИ спортсменовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стали известны даты проведения Всероссийских спортивных соревнований по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку. Как сообщила пресс-служба министерства спорта РФ, не допущенные на Олимпийские игры спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, которые состоятся с 24 февраля по 1 апреля.

По данным ведомства, в турнире примут участие 1182 человека, среди которых 920 спортсменов и 262 тренера.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в нашей страны соревнований, альтернативных Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане. В Олимпиаде в этом году принимают участие 168 представителей России, которые выступают под нейтральным флагом. По итогам 14-го дня Игр российская команда занимает 21 место в неофициальном общекомандном медальном зачете.

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