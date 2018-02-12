12 Февр. 2018 2018-02-12T16:40:33+03:00

По словам вице-премьера Виталия Мутко, состязания состоятся в нескольких городах России по олимпийскими и паралимпийским видам спорта

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов, не принимающих участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, турнир состоится в нескольких городах России по олимпийскими и паралимпийским видам спорта. Он отметил, что призовой фонд состязаний будет аналогичен вознаграждению, которое получают призеры Олимпиады, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в день открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, 9 февраля, Спортивный арбитражный суд отклонил иски 47 российских спортсменов и тренеров, не допущенных на Олимпийские игры по решению МОК. 45 атлетов и два тренера хотелиоспорить отказ МОК выдать приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан.

Таким образом, в Играх 2018 года принимают участие лишь 168 отечественных спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом и названием «Олимпийские атлеты из России».