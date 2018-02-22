Россия и Белоруссия проведут встречу по «молочной проблеме» 26 февраля

22 Февр. 21:31 2018-02-22T21:31:29+03:00

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В четверг, 22 февраля, в Россельхознадзоре сообщили о предстоящей встрече сотрудников ведомства с представителями Минсельхозпрода Белоруссии.

По словам официальный представитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлии Мелано, ожидается, что в ходе этих переговоров речь пойдет о запрете поставок в Россию молока и молочной продукции из соседней республики. «В телефонном режиме белорусские коллеги сообщили о готовности встречи для обсуждения вопроса введенного Россельхознадзором временного ограничения на поставки молочной продукции - сырья. Встреча может состояться на будущей неделе», - сказала Мелано ТАСС.

А в Белоруссии уточнили, что встреча пройдет в ближайший понедельник, 26 февраля, в Москве. «Достигнута договоренность о встрече и проведении консультаций с представителями Россельхознадзора 26 февраля в Москве», - отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 22 февраля, Россельхознадзор объявил о запрете с 26 февраля поставок белорусского молока и молочных продуктов. Как отметили в ведомстве, ввозимые в нашу страну товары не отвечают требованиям безопасности.