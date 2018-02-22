2018-02-22T21:49:13+03:00
Политика

Путин: Россия вышла на передовые места по боеспособности

По словам главы государства, в настоящее время можно с уверенность сказать, что безопасность нашей страны обеспечена
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 22 февраля, на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, заявил, что наша страна вышла на лидерские позиции в мире по боеготовности.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность РФ обеспечена», - сказал российский лидер.

При этом глава государства пообещал, что обороноспособность нашей страны будет повышаться во всех ее составляющих. «Еще больше будем укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания, обеспечим эффективное развитие частей и соединений специального, общего назначения», - добавил Путин.

Подробности выступления президента России Владимира Путина читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

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