2018-02-23T09:41:08+03:00
Спорт

Горшков: российские фигуристы на Олимпиаде сделали максимум возможного

Президент Федерации фигурного катания на коньках России подвел итог выступлению нашей команды в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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На первых двух строчках в фигурном катании среди женщин - россиянки Загитова и Медведева.На первых двух строчках в фигурном катании среди женщин - россиянки Загитова и Медведева.Фото: REUTERS
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В пятницу, 23 февраля, россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане в соревновании женщин в одиночном катании. Второй стала Евгения Медведева. Президент российской федерации Александр Горшков подвел итог выступлению нашей команды на Играх в Корее:

- Наша команда состояла практически из дебютантов. Что-то удалось, что-то не совсем, но в целом наши ребята и их тренеры сделали максимум возможного, - приводит слова Горшкова агентство "Р-Спорт".

Особо Горшков отметил, что состав нашей команды был не самым полным ввиду того, что до Олимпиады не была допущена наша пара Ксения Столбова - Иван Букин. И по сути у нас были одни дебютанты на этих Играх в Пхенчхане.

Олимпиада 2018 проходит в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. За сборную России выступает 168 спортсменов из-за жестких санкций со стороны МОК.

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