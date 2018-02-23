Вице-премьер Австралии подал в отставку из-за романа с подчиненной

СЕГОДНЯ 10:02 2018-02-23T10:02:51+03:00

Барнаби Джойс оставил свою жену с четырьмя детьми и теперь ждет ребенка от любовницы

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Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку на фоне скандала, разгоревшегося после слухов о его служебном романе. По этой же причине 50-летний политик решил оставить пост лидера Национальной партии, которая входит в правящую коалицию.

Джойс признал, что возникший общественный резонанс негативно сказывается не только на нем самом, но и на партии с правительством, поэтому решил положить всему конец.

Между тем, по данным сайта News.com, спустя почти 25 лет брака вице-премьер действительно расстался с супругой, от которой у него четыре дочери, и, не оформив развод, начал отношения со своей подчиненной Викки Кемпион. Сейчас женщина ждет ребенка, который должен родиться уже в апреле.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл такое поведение своего коллеги назвал "шокирующим" и запретил министрам иметь сексуальные отношения со своими сотрудниками.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Шотландии своей должности лишился робот Фабио, который должен был консультировать покупателей в супермаркете, но в результате лишь раздражал их.