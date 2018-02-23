2018-02-23T11:54:11+03:00
Политика

Джонсон заявил, что Великобритания обязана противостоять России

По словам главы королевского МИД, санкции продолжат действовать до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна обязана противостоять России и в тоже время ясно и прямо выражать свою озабоченность ее действиями. Такое мнение глава ведомства высказал в своей статье, приуроченной к четырехлетию воссоединения Крыма с РФ.

"Мы все обязаны решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока Минские соглашения на востоке Украины остаются без внимания", — говорится в материале, размещенном на сайте МИД.

Джонсон подчеркнул, что такие меры позволят продемонстрировать последствия нарушения международных законов. Однако, по его словам, не менее важно "решительно и целенаправленно" взаимодействовать с Россией.

"Нет никакого противоречия между диалогом и сдерживанием", - добавил министр.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, аналогичную позицию высказывал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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