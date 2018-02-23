Джонсон заявил, что Великобритания обязана противостоять России
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна обязана противостоять России и в тоже время ясно и прямо выражать свою озабоченность ее действиями. Такое мнение глава ведомства высказал в своей статье, приуроченной к четырехлетию воссоединения Крыма с РФ.
"Мы все обязаны решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение наших связанных с Крымом санкций против России до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока Минские соглашения на востоке Украины остаются без внимания", — говорится в материале, размещенном на сайте МИД.
Джонсон подчеркнул, что такие меры позволят продемонстрировать последствия нарушения международных законов. Однако, по его словам, не менее важно "решительно и целенаправленно" взаимодействовать с Россией.
"Нет никакого противоречия между диалогом и сдерживанием", - добавил министр.
Как сообщал сайт kp.ru ранее, аналогичную позицию высказывал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.