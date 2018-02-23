В Госдепе США заявили о провале Астанинского процесса по Сирии

СЕГОДНЯ 11:58 2018-02-23T12:18:57+03:00

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Государственный департамент США назвал Астанинский процесс по Сирии провальным и привел в пример недавние обстрелы в зоне деэскалации Восточная Гута. Такое заявление сделала глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в ответ на вопрос об участии Соединенных Штатов в этом процессе.

"Вспомните, что из себя представляла "Астана" - Россия и Иран были ее гарантами. Они создали зоны деэскалации, и одной из них была Восточная Гута", - сказала дипломат, в очередной раз обвинив Москву и Дамаск в разрушениях и гибели мирных жителей в Сирии.

Она также назвала данную зону деэскалации простым "фарсом", подчеркнув, что Женевский процесс является наилучшим вариантом решения вопроса в регионе, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что контролируемая боевиками Восточная Гута подвергалась обстрелам с их стороны, в результате чего пострадали мирные жители, а также была разрушена часть инфраструктуры. Попал под удар и российский Центр по примирению враждующих сторон в республике, гостиницы и жилые кварталы.