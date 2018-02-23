2018-02-23T12:35:55+03:00
Спорт

"Гордимся!": Медведев поздравил российских фигуристок с медалями Олимпиады

Алина Загитова и Евгения Медведева взяли золото и серебро в женском одиночном катании на Играх в Пхенчхане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Фигуристки Евгения Медведева и Алина ЗагитоваФигуристки Евгения Медведева и Алина ЗагитоваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменок Алину Загитову и Евгению Медведеву с золотой и серебряной медалями в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 23 февраля, на соревнованиях в Южной Корее наши девушки показали прекрасные выступления. В результате в копилку российской команды была добавлена первая золотая медаль, которую завоевала 15-летняя Алина Загитова. Серебро этих соревнований также досталось нашей спортсменке - Евгении Медведевой, которая отстала от своей напарницы всего на 1,31 балла.

"Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!", - написал премьер-министра в своем Twitter.

Напомним, что сейчас на счету российских спортсменов одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Наша команда занимает 15 место в медальном зачете Олимпиады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»