"Гордимся!": Медведев поздравил российских фигуристок с медалями Олимпиады

23 Февр. 12:35 2018-02-23T12:35:55+03:00

Алина Загитова и Евгения Медведева взяли золото и серебро в женском одиночном катании на Играх в Пхенчхане

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменок Алину Загитову и Евгению Медведеву с золотой и серебряной медалями в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 23 февраля, на соревнованиях в Южной Корее наши девушки показали прекрасные выступления. В результате в копилку российской команды была добавлена первая золотая медаль, которую завоевала 15-летняя Алина Загитова. Серебро этих соревнований также досталось нашей спортсменке - Евгении Медведевой, которая отстала от своей напарницы всего на 1,31 балла.

"Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!", - написал премьер-министра в своем Twitter.

Напомним, что сейчас на счету российских спортсменов одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Наша команда занимает 15 место в медальном зачете Олимпиады.