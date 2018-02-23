Неизвестные подожгли офис редакции "Четвертая власть" на Украине

23 Февр. 13:56 2018-02-23T13:56:23+03:00

В момент инцидента в здании были дети, но, к счастью, никто не пострадал

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В украинском городе Родно неизвестные подожгли здание, в котором расположена редакция издания "Четвертая Власть. Инцидент произошел на улице Дубенской в четверг, 22 февраля, примерно в 19:00 по местному времени.

По словам журналистки Анны Калаур, в здание зашел мужчина, который разлил воспламеняющиеся вещества на первом этаже, осуществил поджог и сбежал. Сотрудники редакции пытались тушить пожар собственными силами до тех пор, пока не прибыли спасатели.

Как сообщает издание UA:Рівне, в момент инцидента в офисе находились дети. По последним данным, никто не пострадал. Ущерб был нанесен лишь помещению на первом этаже редакции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье также были совершены нападения на здания Россотрудничества, Сбербанка и Альфа-банка в Киеве. Радикалы забрасывали офисы яйцами и камнями, а также обливали окна краской.