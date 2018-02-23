Олимпийскую чемпионку Загитову сравнили с футуристом Илоном Маском

23 Февр. 14:39 2018-02-23T14:39:24+03:00

Безупречное и сложнейшее выступление российской фигуристки свело с ума ее коллег

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По мнению олимпийской чемпионки ОИ-98 в Нагано американской фигуристки Тары Липински, прокат россиянки Алины Загитовой, которая принесла сборной России первое золото на ОИ-2018, не поддается никакому здравому пониманию. То, что делает российская фигуристка на льду, по мнению американки, просто феерично.

Комментируя выступление Загитовой, Липински сравнила ее с миллиардером Илоном Маском, который делает вещи, которые никто никогда не делал ранее.

- Загитова проводит свой первый сезон на взрослом уровне, - цитирует NBC Липински. - Но она катается так, что складывается впечатление, что она занимается этим лет десять. Загитова - это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал.

По мнению Тары Липински, прокат Алины Загитовой войдет в историю и будет примером и высотой к которой необходимо стремиться другим фигуристкам.

23 февраля Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, завоевав первое золото на Играх в Пхёнчхане для команды олимпийских атлетов из России. Серебро выиграла другая российская спортсменка Евгения Медведева.

Илон Маск – американский миллиардер и футурист. Ему принадлежит ряд новаторских проектов по запуску космических сверхскоростных челноков в космос. А также создание вакуумных поездов Hyperloop.