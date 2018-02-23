2018-02-23T14:39:24+03:00
Спорт

Олимпийскую чемпионку Загитову сравнили с футуристом Илоном Маском

Безупречное и сложнейшее выступление российской фигуристки свело с ума ее коллег
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Олимпийскую чемпионку Загитову сравнили с футуристом Илоном Маском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН и REUTERSОлимпийскую чемпионку Загитову сравнили с футуристом Илоном Маском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН и REUTERS
Изменить размер текста:

По мнению олимпийской чемпионки ОИ-98 в Нагано американской фигуристки Тары Липински, прокат россиянки Алины Загитовой, которая принесла сборной России первое золото на ОИ-2018, не поддается никакому здравому пониманию. То, что делает российская фигуристка на льду, по мнению американки, просто феерично.

Комментируя выступление Загитовой, Липински сравнила ее с миллиардером Илоном Маском, который делает вещи, которые никто никогда не делал ранее.

- Загитова проводит свой первый сезон на взрослом уровне, - цитирует NBC Липински. - Но она катается так, что складывается впечатление, что она занимается этим лет десять. Загитова - это Илон Маск фигурного катания. Она ставит себе цели, которых никто и никогда не достигал.

По мнению Тары Липински, прокат Алины Загитовой войдет в историю и будет примером и высотой к которой необходимо стремиться другим фигуристкам.

23 февраля Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, завоевав первое золото на Играх в Пхёнчхане для команды олимпийских атлетов из России. Серебро выиграла другая российская спортсменка Евгения Медведева.

Илон Маск – американский миллиардер и футурист. Ему принадлежит ряд новаторских проектов по запуску космических сверхскоростных челноков в космос. А также создание вакуумных поездов Hyperloop.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»