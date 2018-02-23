2018-02-23T15:08:20+03:00
Политика

Путин поблагодарил участников операции в Сирии за проявленный героизм

Президент России подчеркнул, что все военнослужащие в реальных боевых условиях доказали свое мастерство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Церемония награждения проходила в КремлеЦеремония награждения проходила в КремлеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, принимавших участие в сирийской операции, за проявленный героизм и отвагу. Такое заявление глава государства сделал на церемони вручения государственных наград в Кремле.

"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки", - подчеркнул президент.

Он особенно отметил тот факт, что все участники операции уже доказали свое мастерство в реальных боевых условиях.

Между тем, в пятницу, 23 февраля, также прошло вручение Звезды Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пилотируемый майором Су-25 был подбит террористами в Сирии 3 февраля. Россиянин успел катапультироваться, но попал в окружение боевиков и, когда они подошли достаточно близко, подорвал гранату.

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