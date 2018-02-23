Путин поблагодарил участников операции в Сирии за проявленный героизм
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, принимавших участие в сирийской операции, за проявленный героизм и отвагу. Такое заявление глава государства сделал на церемони вручения государственных наград в Кремле.
"Свою готовность решать сложнейшие задачи наши военнослужащие продемонстрировали в Сирии. Действуют смело, решительно, мужественно. Помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки", - подчеркнул президент.
Он особенно отметил тот факт, что все участники операции уже доказали свое мастерство в реальных боевых условиях.
Между тем, в пятницу, 23 февраля, также прошло вручение Звезды Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пилотируемый майором Су-25 был подбит террористами в Сирии 3 февраля. Россиянин успел катапультироваться, но попал в окружение боевиков и, когда они подошли достаточно близко, подорвал гранату.