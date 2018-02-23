Путин вручил Звезду Героя России родственникам летчика Романа Филипова

23 Февр. 14:52 2018-02-23T15:48:12+03:00

Пилот Су-25 погиб в неравном бою с боевиками в Сирии, после того как его самолет был подбит

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Президент РФ Владимир Путин лично вручил Звезду Героя России жене и родителям погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Церемония награждения прошла в пятницу, 23 февраля, и была приурочена к Дню защитника отечества.

Напомним, что Звезда Героя была присуждена Филипову уже посмертно. Майор погиб в неравном бою с террористами 3 февраля этого года. Пилотируемый им Су-25 был подбит боевиками с земли и начал падать. Летчик вовремя катапультировался из самолета, однако попал в окружение врага. Он до последнего отстреливался от исламистов, израсходовав, в целом, две обоймы, а когда боевики подошли слишком близко, привел в действие ручную гранату.

Филипов до последней пули отбивался от окруживших его террористовФото: скриншот видео

Момент героической гибели Филипова уже стал историческим. Сами террористы засняли на видео последние секунды жизни российского пилота. Перед тем, как выдернуть чеку гранаты, мужчина, крикнул, что было сил, "это вам за пацанов", а после раздался взрыв.

Тело героически погибшего россиянина позже было доставлено из Сирии в Москву, а оттуда в родной город майора Воронеж, где и прошли похороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Филипова к награде, а вскоре указ подписал и Владимир Путин.

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