2018-02-24T02:31:20+03:00
Экономика

Агентство S&P повысило кредитный рейтинг России с «BB+» до инвестиционного «BBB-»

Ранее рейтинг нашей страны на этом уровне подтвердило другое международное рейтинговое агентство – Fitch
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг РоссииМеждународное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на субботу, 24 февраля, кредитные рейтинги нашей страны пересматривало уже второе международное рейтинговое агентство – Standard & Poor's Global Ratings.

S&P повысило долгосрочный рейтинг России с «мусорного» уровня «BB+» до нижней ступени инвестиционного «BBB-», а рейтинг в национальной валюте – с «BBB-» до «BBB». Прогноз по обоим показателям позитивный.

Как говорится в пресс-релизе агентства, его аналитики, как и коллеги из Fitch, обратили особое внимание на «взвешенную кредитно-финансовую политику», позволившую российской экономике успешно преодолеть международные санкции и адаптироваться к низким ценам на нефть. По мнению экспертов S&P, в будущем макроэкономическая политика и гибкость обменного курса помогут экономике России сохранить стабильность, даже если Запад ужесточит санкции или «черное золото» подешевеет.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

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