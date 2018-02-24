Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»

СЕГОДНЯ 00:54 2018-02-24T01:10:26+03:00

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В пятницу, 23 февраля, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Как говорится в сообщении на сайте агентства, аналитики Fitch Ratings отметили сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики российского правительства. В числе отрицательных факторов, почему нашу страну оставили на нижней ступени инвестиционной категории, называются геополитическая напряженность, управленческие риски и зависимость от цен на нефть.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 января другое международное рейтинговое агентство – Moody's – улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив его на «позитивный», после чего глава министерства экономического развития Максим Орешкин сказал, что все экономические показатели, в том числе низкая инфляция и рост ВВП, говорят о том, что в 2018 году крупнейшие рейтинговые агентства – Fitch, Moody's и S&P – поднимут рейтинги нашей страны в инвестиционную категорию.