2018-02-24T06:13:17+03:00
Политика

Захарова ответила на обвинения в том, что она «запутала» СМИ, рассказывая о кокаине в Аргентине

Ранее официальный представитель МИД России подтвердила информацию о совместной операции российских и аргентинских спецслужб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецслужбам России и Аргентины удалось предотвратить отправку в Москву 389 килограммов кокаинаСпецслужбам России и Аргентины удалось предотвратить отправку в Москву 389 килограммов кокаинаФото: REUTERS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения телеграм-канала, написавшего, что она «внесла путаницу» в дело о 12 чемоданах кокаина и совместной операции российских и аргентинских спецслужб, предотвративших отправку крупной партии «белой смерти» в Москву.

На своей странице в Facebook Мария Захарова объявила, что открывает новую рубрику - «ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛизация», в которой будет «приводить примеры спускаемой через каналы дезы на внешнеполитические темы». Дипломат пообещала, что будет интересно, и предложила подписчикам прирсылать примеры. Поводом для этого послужила публикация одного из телеграм-каналов о том, что она якобы «запутала» СМИ, комментируя ситуацию с пресечениям наркоканала в Аргентине.

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявления телеграм-канала о том, что она «внесла путаницу», высказываясь об инциденте с пресечением наркоканала в Аргентине Фото: Facebook

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявления телеграм-канала о том, что она «внесла путаницу», высказываясь об инциденте с пресечением наркоканала в АргентинеФото: Facebook

«Господи, все всё знают: и ссылку нашли, и МИДовский же материал близко к тексту про курьеров пересказали. Одного только не поняли: информация, распространённая в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты», - поясняет Мария Захарова.

И заключает, что напутала не она, а телеграм-канал. Кроме того, Захарова пообещала дублировать «антифейки» в ТГ-канале МИД России.

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