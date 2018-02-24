Трамп рассказал, что старается скрыть свою лысину

СЕГОДНЯ 07:33 2018-02-24T07:33:17+03:00

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что очень старается скрыть свою лысину. Это произошло на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference в Вашингтоне, когда американский лидер разглядывая свое изображение на экранах.

"Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо", — пошутил Трамп.

Напомним, над прической 71-летнего американского президента и миллиардера не раз шутили комики, пародисты и другие деятели как в США, так и в других странах. В 2012 году певица Шер заявила, что вряд ли волосы Трампа натуральные. На что тогда еще будущий глава государства ответил, что у него, в отличие от Шер, все натуральное.

Скандальный журналист Майкл Вулф в недавно вышедшей книге «Пламя и ярость: Белый дом Трампа изнутри выдвинул свою версию происхождения необычной прически. Пj его словам, бизнесмен когда-то прибегнул к процедуре пересадки волос. Теперь волосы окружили лысую макушку президента и укладываются так, чтобы сойтись в центре, сообщал сайт kp.ru.