В Госдуме рассказали о «настоящем позоре» США

24 Февр. 15:01 2018-02-24T15:01:39+03:00

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В Госдуме прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о «позоре» России и Ирана в Сирии. Так, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что слова американского лидера не имеют ничего общего с действительностью.

«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью», - сказал депутат, подчеркнув при этом, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, действительно помогает Сирии бороться с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

Также Слуцкий заметил, что позором следует считать политику Вашингтона. «Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке <…>. Они, кажется, так и не поняли, что натворили», - цитирует парламентария РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, американский лидер Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с австралийским премьером, возложил вину за «гуманитарное бесчинство» в Сирии на Россию и Иран.