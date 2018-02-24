Трамп возложил вину за «гуманитарное бесчинство» в Сирии на Россию и Иран

СЕГОДНЯ 01:53 2018-02-24T02:04:39+03:00

Президент США заявил об этом на пресс-конференции с австралийским премьером

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Американский президент Дональд Трамп назвал «гуманитарным бесчинством» действия Москвы, Тегерана и Дамаска в Сирии. Глава Белого дома выступил с критикой в адрес России и Ирана на совместной пресс-конференции с австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом в Вашингтоне.

«То, что сделали Россия, Иран и Сирия недавно — это гуманитарное бесчинство», - приводит его слова телеканал CNN.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на встрече с премьер-министром Австралии Трамп заявил, что единственная цель военных Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике – «избавиться от ИГ* и вернуться домой».

«У нас нет других причин (находиться в Сирии). И, в основном, мы этой цели достигли. А то, что сделали эти три страны за короткий промежуток времени, – это позор», - заявил Трамп.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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