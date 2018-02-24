2018-02-24T16:42:04+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали ноту протеста Украины из-за выборов в Крыму

Российские парламентарии заявили, что Москва не нуждается в подсказках Киева
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме прокомментировали ноту протеста Украины по поводу выборов президента России в КрымуВ Госдуме прокомментировали ноту протеста Украины по поводу выборов президента России в КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме прокомментировали ноту протеста Украины по поводу выборов президента России в Крыму. Как заявил депутат Руслан Бальбек, наша стране сама разберется, как проводить голосование на своей территории. При этом политик подчеркнул, что Москва в подсказках Киева не нуждается.

«Заявление Климкина - это "письмо на деревню дедушке", без адресата, потому что мы в своей стране сами знаем, где и как проводить выборы. И в чужих подсказках не нуждаемся», - сказал парламентарий, добавив, что МИД незалежной в настоящее время сознательно обостряет международные отношения.

Кроме того, политик выразил мнение, что «гламурно-плаксивые заявления» министра иностранных дел Украины Павла Климкина - это «"челобитная" мировому сообществу».

Кстати, депутат от Севастополя Дмитрий Белик также заявил, что с выборами на территории РФ россияне разберутся сами. А ноту украинского МИД он назвал «переводом бумаги», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 23 февраля, МИД Украины объявил о том, что направил России ноту протеста в связи с подготовкой к проведению в Крыму выборов президента РФ.

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