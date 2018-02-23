2018-02-23T22:02:48+03:00
Политика

МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму

В Киеве пообещали ввести санкции в отношении всех причастных к организации голосования
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 23 февраля, МИД Украины объявил о том, что направил России ноту протеста в связи с подготовкой к проведению в Крыму выборов президента РФ.

При этом, по словам главы внешнеполитического ведомства незалежной Павла Климкина, Киев «предостерег» Москву от попыток организации голосования на территории Донбасса. Также дипломат подчеркнул, что если выборы в Крыму и Донбассе все-таки состоятся, то украинские власти не позволят провести голосование в расположенных на территории их страны дипучреждениях РФ.

Кроме того, Павел Климкин пообещал ввести санкции в отношении всех причастных к организации голосования. «Будем работать над тем, чтобы все причастные к выборам президента РФ на территории Крыма попали под соответствующие санкции», - написал глава МИД Украины в своем Twitter.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта. При этом на высший государственный пост претендуют в общей сложности восемь человек.

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