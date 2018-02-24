Глава российской делегации на ОИ-2018 надеется, что команде вернут национальный флаг на закрытии
Руководитель делегации российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане Станислав Поздняков надеется, что команде вернут флаг на церемонии закрытия Олимпиады.
«Антидопинговая система в России полностью реструктурирована, много сделано за этот период, еще больше предстоит сделать. Мы надеемся на полное сотрудничество со всеми», — заявил Поздняков.
Он отметил, что в употреблении допинга российскими спортсменами нет системности, а случаи применения запрещенных препаратов не носят злой умысел.
«В завершении своего выступления я обратил внимание на то, что все мы, спортсмены и тренеры, считаем лучшим подарком восстановление ОКР в правах и возвращение флага России», — добавил глава делегации, передает «Газета.Ru».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что решение по восстановлению ОКР и возвращении российского флага на церемонии закрытия Игр будет вынесено в воскресенье, 25 февраля.