В Латвии ограбили дом подозреваемого в коррупции главы Центробанка

24 Февр. 17:24 2018-02-24T17:24:07+03:00

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Дом подозреваемого в коррупции главы Банка Латвии Ильмара Римшевича ограбили минувшей ночью, с 23 на 24 февраля. В комнатах устроили погром, похитили ценные вещи. Об этом рассказал адвокат банкира Саулведис Варпиньш.

«Ситуация свидетельствует, что это была заранее спланированная и хорошо организованная операция», - сказал адвокат журналистам.

По словам Варпиньша, воры проникли в дом в Лангстини, когда его владелец отсутствовал. Злоумышленники забрали «очень ценные вещи». Какие именно, адвокат не стал уточнять. Полиция уже возбудила уголовное дело. Список пропавших вещей в правоохранительных органах тоже затруднились озвучить.

Римшевич в то же время является подозреваемым в расследовании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, сообщает сайт kp.ru. Перед задержанием главы ЦБ Латвии сотрудники Бюро провели обыски в кабинете и доме Римшевича, пока тот отсутствовал в стране.

Римшевича подозревают в получении взятки как минимум в 100 тысяч евро. Сам глава ЦБ Латвии вину отрицает. Его обязанности сейчас исполняет заместитель Зоя Размуса.