2018-02-25T08:54:46+03:00
В мире

Трамп назвал позором расследование его «связей с Россией»

По словам американского президента, у Москвы не было компрометирующей информации о нем
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал «незаконным позором» ведущееся расследование приписываемых ему связей с Россией.

«Вся эта охота за ведьмами является незаконным позором... и Обама ничего не сделал в отношении России!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что у Москвы «не было компрометирующей информации» о нем.

Как сообщал сайт kp.ru, в США сразу несколько ведомств ведут расследование о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента 2016 года. Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам и трем российским компаниям.

Представители Республиканской партии США ранее подготовили документ, в котором обвинили сотрудников ФБР и Минюста в превышении полномочий во время разбирательства по указанному делу. После этого был подготовлен «ответный меморандум» демократов, который Трамп назвал «полным политическим и юридическим провалом».

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