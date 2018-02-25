Трамп назвал ответный меморандум демократов по «делу России» полным провалом

СЕГОДНЯ 05:45 2018-02-25T06:04:08+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал служебную записку демократов из спецкомитета по разведке Конгресса США по делу о предполагаемом «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года.

«Ответный меморандум демократов о злоупотреблениях, связанных с надзором со стороны правительства, является полным политическим и юридическим провалом. И просто подтверждает все ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, выделив два последних слова капсом.

Служебная записка была обнародована в субботу после того, как ее отредактировали «в целях национальной безопасности» Соединенных Штатов. Ранее сайт kp.ru писал, что демократы подготовили свой «ответный меморандум» в противовес записке республиканцев: однопартийцы Трампа обвинили сотрудников ФБР и Минюста в превышении полномочий во время разбирательства по поводу пресловутого влияния России на предвыборную кампанию в США.

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В начале февраля в США был опубликован так называемый меморандум Нуньеса, названный в честь главы комитета по разведке палаты представителей, республиканца Девина Нуньеса. В этом документе, составленном на основе совершенно секретных сведений, раскрывается вся подноготная того, как американские спецслужбы с ведома Хиллари Клинтон сочиняли «компромат» на Трампа (подробности).