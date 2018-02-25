МИД РФ: Москва будет жестко пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии

25 Февр. 16:09 2018-02-25T16:09:06+03:00

Накануне СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" в Сирии по меньшей мере на 30 дней

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Россия будет жестко пресекать различные попытки разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и противодействовать политическому урегулированию в Сирии. Об этом сообщается в комментарии МИД РФ по вопросу резолюции СБ ООН.

Напомним, накануне СБ ООН принял резолюцию 2401, в которой требуется всеми сторонами "без промедления прекратить столкновения" в Сирии по меньшей мере на 30 дней. Это необходимо для безопасной доставки гуманитарной помощи и вывоза пострадавших.

"Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание", — говорится в комментарии МИД РФ.

Также отмечается, что Россия "продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта" как государство-гарант процесса сирийского урегулирования.