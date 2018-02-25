2018-02-25T17:59:50+03:00
Политика

ЛНР: В Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУ

В частности, речь идет о двух реактивных системах залпового огня «Град» и трех самоходных гаубицах «Гвоздика»
Дарья ИВАШКИНА
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По некоторым данным, в Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУПо некоторым данным, в Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУФото: REUTERS
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В воскресенье, 25 февраля, в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что в Донбасс прибыл эшелон с вооружением и техникой для украинских военнослужащих. Как уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, силовикам привезли, в частности, две реактивные системы залпового огня «Град» и три самоходные гаубицы «Гвоздика».

«Нами выявлено, что 23 февраля для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой», - цитирует Марочко Луганский информационный центр.

Между тем, по данным народной республики, Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливаются по двум направлениям: также Киев усилил личным составом и двумя БМП-1 район населенного пункта Новозвановка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля президент незалежной Петр Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса. В МИД России считают, что этот факт продемонстрировал планы Киева на силовое решение конфликта.

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