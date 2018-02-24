2018-02-24T11:44:35+03:00
Политика

МИД РФ: подписание закона по Донбассу подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что, подписав закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В МИД РФ прокомментировали подписание закона о реинтеграции ДонбассаВ МИД РФ прокомментировали подписание закона о реинтеграции ДонбассаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины Петром Порошенко, отметив, что этот факт продемонстрировал планы Киева на силовое силовое решение конфликта.

"Подписав упомянутый закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны", — говорится в заявлении.

По мнению российского ведомства, уже не идет речь о прямом диалоге с властями самопровозглашенных республик, деэскалации конфликта и поиске возможностей несилового урегулирования.

Отмечается, что подписание закона создает условия для захвата неконтролируемых украинскими властями территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ именуется "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". 24 февраля документ вступает в силу. В Москве ранее не раз называли заявления Киева об оккупации голословными и бездоказательными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук
Чешские биатлонисты, рискуя быть наказанными, решили бойкотировать этап Кубка мира в России
ВСУ обстреляли окрестности Горловки
Правительство расширило перечень федеральных автомобильных дорог
Бывший советник Трампа дал показания против экс-главы его предвыборного штаба
«Переполняет чувство гордости»: Вяльбе прокомментировала двойной пьедестал Большунова и Ларькова
Россия обогнала Китай по количеству медалей на Олимпиаде-2018
Минтруд получил полномочия назначать выплаты в связи с рождением первого ребенка
МОК допустил возможность частичного снятия санкций с ОКР до конца ОИ-2018
Кабмин одобрил проект транзитных железнодорожных перевозок между РФ и Монголией
CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку Сергееву, обвиненную в употреблении допинга
Вооруженная пистолетом женщина врезалась в заграждение у Белого дома на автомобиле
Инсайдер раскрыл стоимость конкурентов iPhone от Samsung
В крупнейшем университете Мексики произошла стрельба, погибли два человека