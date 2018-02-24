МИД РФ: подписание закона по Донбассу подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта

СЕГОДНЯ 11:44 2018-02-24T11:44:35+03:00

В МИД РФ прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что, подписав закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины Петром Порошенко, отметив, что этот факт продемонстрировал планы Киева на силовое силовое решение конфликта.

"Подписав упомянутый закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны", — говорится в заявлении.

По мнению российского ведомства, уже не идет речь о прямом диалоге с властями самопровозглашенных республик, деэскалации конфликта и поиске возможностей несилового урегулирования.

Отмечается, что подписание закона создает условия для захвата неконтролируемых украинскими властями территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ именуется "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". 24 февраля документ вступает в силу. В Москве ранее не раз называли заявления Киева об оккупации голословными и бездоказательными.