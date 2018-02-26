Моделями Dolce & Gabbana на показе мод в Милане стали дроны

СЕГОДНЯ 10:32 2018-02-26T10:32:34+03:00

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Настоящий перформанс устроил итальянский дом моды Dolce & Gabbana на закрытом показе в Милане. На ряду с уже привычными всем стройными моделями на подиум буквально вылетели дроны.

Сообщается, что звездеые гости шоу до последнего не знали, чего ожидать, однако терпеливо сидели на своих местах до самого показа, начало которого, кстати говоря, было отложено на целых 45 минут. Причиной такой заминки стало требование организаторов об отключении Wi-Fi. Они до последнего проверяли зал, желая убедиться в том, что все выключили беспроводную связь на своих смартфонах.

И вот началось шоу - беспилотники, украшенные медленно мигающими шарами, вылетели на подиум под композицию Кендрика Ламара "All the Stars". Доверить дронам платья модельеры так и не решились, поэтому аппараты демонстрировали сумки из новой коллекции итальянцев.

Перформанс длился всего несколько минут, по истечению которых на подиум вышли уже всем привычные модели, однако самым запоминающимся моментом шоу конечно же стал "проход" дронов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что недавно беспилотник впервые применили для спасения утопающих в Австралии.