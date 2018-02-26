2018-02-26T13:44:12+03:00
Политика

Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на решение о регистрации Путина

Решение суда первой инстанции о признании законной регистрации действующего главы государства на выборах президента осталось без изменения
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Ксения СобчакКсения СобчакФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 26 февраля, Верховный суд России отклонил жалобу журналистки Ксении Собчак по регистрации действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства.

Таким образом, решение суда первой инстанции о признании законной регистрации Путина осталось без изменения, передает ТАСС.

Собчак обратилась в суд с требованием признать незаконной регистрацию Путина. "Занятие Путиным поста президента в четвертый раз создает негативный эффект для всей России. Единственный способ выйти из этого круга - исключить Путина из числа кандидатов", - заявила телеведущая.

В суде представитель Центризбиркома просил отклонить жалобу Собчак. По словам юриста ЦИК, "регистрация Путина прошла с соблюдением всех норм закона".

Ранее Верховный суд отклонил иск Собчак с требованием отмены регистрации Путина как кандидата в президенты РФ. Суд отметил, что закон ограничивает занятие поста президента РФ двумя сроками подряд, а не двумя сроками всего.

Напомним, Ксения Собчак является кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: В Москве крайне обеспокоены ситуацией в сирийской Восточной Гуте
Полиция Алма-Аты закрыла уголовное дело в отношении жены Аршавина
В Госдуме прокомментировали заявление Тарпищева о восстановлении статуса ОКР на этой неделе
Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"
В Индии молодожены подорвались на бомбе из свадебного подарка
Фристайлист из США не дал съесть 90 собак в Пхенчхане
Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
Песков: выступление россиян на Олимпиаде можно считать успешным
Турция ввела спецназ в сирийский Африн
В Канаде экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали около 40 человек
Во всех поликлиниках Москвы появились кабинеты врачей общей практики
Бывшая компания Вайнштейна подаст заявление о банкротстве
Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций
В МИД рассказали, как наркотики оказались в посольстве РФ в Аргентине
МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна РФ на ОИ-2018
Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”