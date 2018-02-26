Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на решение о регистрации Путина

СЕГОДНЯ 13:44 2018-02-26T13:44:12+03:00

Решение суда первой инстанции о признании законной регистрации действующего главы государства на выборах президента осталось без изменения

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 26 февраля, Верховный суд России отклонил жалобу журналистки Ксении Собчак по регистрации действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства.

Таким образом, решение суда первой инстанции о признании законной регистрации Путина осталось без изменения, передает ТАСС.

Собчак обратилась в суд с требованием признать незаконной регистрацию Путина. "Занятие Путиным поста президента в четвертый раз создает негативный эффект для всей России. Единственный способ выйти из этого круга - исключить Путина из числа кандидатов", - заявила телеведущая.

В суде представитель Центризбиркома просил отклонить жалобу Собчак. По словам юриста ЦИК, "регистрация Путина прошла с соблюдением всех норм закона".

Ранее Верховный суд отклонил иск Собчак с требованием отмены регистрации Путина как кандидата в президенты РФ. Суд отметил, что закон ограничивает занятие поста президента РФ двумя сроками подряд, а не двумя сроками всего.

Напомним, Ксения Собчак является кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец.