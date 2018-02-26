2018-02-26T15:13:12+03:00
Происшествия

Суд Москвы арестовал фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Европу

Были выдвинуты обвинения в контрабанде, незаконном хранении, приобретении и перевозке наркотиков
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments31
ФОТО сlаrin.cоmФОТО сlаrin.cоm
Изменить размер текста:

Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Европу. Об этом сообщил представитель инстанции.

Отмечается, что против фигурантов дела выдвинуты обвинения по статьям «Конрабанда наркотиков» и «Незаконное хранение, приобретение и перевозка наркотических средств». Подозреваемые были задержаны еще в декабре прошлого года.

«Тверской суд арестовал Худжамоева, Калмыкова и Абянова. В начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля», - пояснил представитель суда.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские и аргентинские правоохранители провели совместную операцию, вычислив канал поставки крупной партии наркотиков (389 кг) на европейский рынок, а также задержав его организаторов.

По данным ведомства, партия кокаина была обнаружена в одном из корпусов посольства РФ в Аргентине — она принадлежала сотруднику из числа технического персонала, который к тому моменту уже закончил командировку. Местные правоохранители были немедленно уведомлены о находке.

В результате спецоперации, в России и Аргентине задержаны четыре человека, включая бывшего бухгалтера посольства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве
«Аэрофлот» увеличил нормы провоза багажа
В Одессе националисты облили краской генконсульство России
Из Израиля ускоренно высылают граждан Украины
Россия заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену
Додон: «Молдавия не может дружить с Европой против России»
Лавров и Габриэль осудили по телефону ситуацию в Сирии
В Дюнкерке два человека госпитализированы после стрельбы
Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца
Посол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной Гуте
Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельник
Трамп: Россия поставляет множество товаров в КНДР
Борис Джонсон вызвал российского посла в Великобритании из-за ситуации в Восточной Гуте
Президент США Дональд Трамп считает ВТО «катастрофой»
Участницы Pussy Riot внесены в базу сайта «Миротворец»
Эксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионе