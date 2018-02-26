Суд Москвы арестовал фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Европу

26 Февр. 15:11 2018-02-26T15:13:12+03:00

Были выдвинуты обвинения в контрабанде, незаконном хранении, приобретении и перевозке наркотиков

Изменить размер текста: A A

Тверской суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Европу. Об этом сообщил представитель инстанции.

Отмечается, что против фигурантов дела выдвинуты обвинения по статьям «Конрабанда наркотиков» и «Незаконное хранение, приобретение и перевозка наркотических средств». Подозреваемые были задержаны еще в декабре прошлого года.

«Тверской суд арестовал Худжамоева, Калмыкова и Абянова. В начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля», - пояснил представитель суда.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские и аргентинские правоохранители провели совместную операцию, вычислив канал поставки крупной партии наркотиков (389 кг) на европейский рынок, а также задержав его организаторов.

По данным ведомства, партия кокаина была обнаружена в одном из корпусов посольства РФ в Аргентине — она принадлежала сотруднику из числа технического персонала, который к тому моменту уже закончил командировку. Местные правоохранители были немедленно уведомлены о находке.

В результате спецоперации, в России и Аргентине задержаны четыре человека, включая бывшего бухгалтера посольства.