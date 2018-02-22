2018-02-22T23:21:40+03:00
В мире

В посольстве РФ в Аргентине хранилось почти 400 кило кокаина

Местные мошенники пытались переправить наркотики в Москву специально к ЧМ по футболу-2018
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Десятки килограммов кокаина были упакованы в чемоданы, спрятанные в одном из корпусов российского дипучреждения. ФОТО сlаrin.cоmДесятки килограммов кокаина были упакованы в чемоданы, спрятанные в одном из корпусов российского дипучреждения. ФОТО сlаrin.cоm
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Как сообщают южноамериканские СМИ, в ходе полицейской операции на территории российской дипмиссии было обнаружено 389 килограммов «белой смерти». Наркотическое вещество было упаковано в 12 чемоданов, спрятанных в одном из корпусов нашего дипучреждения. Больше года назад на них случайно натолкнулся посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли. О чём немедленно уведомил соответствующие органы.

Спецслужбы двух стран сразу начали разрабатывать подозреваемых в организации канала наркотрафика. Сам кокаин потихоньку заменили на другой белый порошок — муку. А дюжину чемоданов, как и предполагалось, отправили в Москву дипломатической почтой. Таможенному досмотру она не подлежит, на что и рассчитывали мошенники. Однако поставка «товара» уже происходила под контролем силовиков. Сейчас по обе стороны Атлантики задержаны четыре преступника, в том числе бывший бухгалтер посольства. Самой крупной рыбой в полицейских сетях стал аргентинец Иван Близнюк. 35-летний мужчина имел российские корни, знал русский язык и работал в органах МВД по Буэнос-Айресу. Можно предположить, что интернациональная «бригада» пыталась наладить поставки кокаина (вероятнее всего, колумбийского происхождения) на бывшую родину под дипломатическим прикрытием. Момент был выбран грамотно: на носу чемпионат мира по футболу-2018, куда приедут тысячи иностранцев (в том числе из Аргентины), некоторые из которых по окончании матчей готовы искать куда более острых развлечений — например, с запрещёнными веществами, что взвинтит цену «товара» на этот период. Впрочем, спецоперация ещё продолжается и, похоже, это не последнее звено в криминальной цепи.

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