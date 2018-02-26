ЦБ Латвии перестал платить зарплату своему президенту, подозреваемому в коррупции
Подозреваемый в коррупции президент Центрального банка Латвии Илмарс Римшевичс не будет получать зарплату во время своего отстранения от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщил пресс-секретарь регулятора Янис Силакалнс.
«Могу подтвердить, что президент Банка Латвии в то время, пока он не выполняет должностные обязанности, зарплату получать не будет», - заявил Силакалнс.
Согласно официальной информации Банка Латвии, в январе Римшевичс получил зарплату в размере 10 тысяч 287 евро.
Как сообщал ранее сайт «КП», 20 января Римшевичс был арестован, но спустя 48 часов освобожден под залог. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией подозревает его в вымогательстве взятки размером 100 тысяч евро. Сам президент ЦБ Латвии обвинения отвергает.
Руководство республики — президент, премьер-министр, спикер сейма и министр финансов Латвии — призывают Римшевичса подать в отставку, однако последний заявил, что не собирается покидать пост. В настоящее время его обязанности исполняет вице-президент ЦБ Зоя Размуса.