ЦБ Латвии перестал платить зарплату своему президенту, подозреваемому в коррупции

26 Февр. 15:31 2018-02-26T15:31:00+03:00

Илмарса Римшевичса обвиняют в вымогательстве взятки в размере 100 тысяч евро

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Подозреваемый в коррупции президент Центрального банка Латвии Илмарс Римшевичс не будет получать зарплату во время своего отстранения от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщил пресс-секретарь регулятора Янис Силакалнс.

«Могу подтвердить, что президент Банка Латвии в то время, пока он не выполняет должностные обязанности, зарплату получать не будет», - заявил Силакалнс.

Согласно официальной информации Банка Латвии, в январе Римшевичс получил зарплату в размере 10 тысяч 287 евро.

Как сообщал ранее сайт «КП», 20 января Римшевичс был арестован, но спустя 48 часов освобожден под залог. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией подозревает его в вымогательстве взятки размером 100 тысяч евро. Сам президент ЦБ Латвии обвинения отвергает.

Руководство республики — президент, премьер-министр, спикер сейма и министр финансов Латвии — призывают Римшевичса подать в отставку, однако последний заявил, что не собирается покидать пост. В настоящее время его обязанности исполняет вице-президент ЦБ Зоя Размуса.