Анастасию Стоцкую внесли в базу «Миротворец»

26 Февр. 16:04 2018-02-26T16:04:28+03:00

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Российская поп-певица и актриса, уроженка Киева Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец». На скандально известном ресурсе его владельцы пишут, что Стоцкая дала концерт в Донецке. Ей якобы обещали, что о выступлении никто не узнает и даже просили зрителей удалить фото и видео. Теперь Стоцкой запретили въезд на Украину.

«Про Майданова и Буйнова написали, а о ней - ни слова», - возмущаются на сайте.

Как сообщал сайт kp.ru, Буйнов выступал в Донецке 11 мая и уже на следующий день попал в «черный список» Украины. Его обвинили «в незаконном пересечении государственной границы, оправдании российской агрессии и в участии в пропагандистских мероприятиях террористической организации».

Список «Миротворца» постоянно обновляется с 2015 года. В него вносят за посещение Крыма без разрешения Киева или поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Одним из последних «черную метку» получил актер Игорь Лифанов.