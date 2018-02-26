2018-02-26T17:28:51+03:00
Происшествия

Четвертого фигуранта «кокаинового дела» суд объявил в международный розыск

В Твери заочно арестовали Андрея Ковальчука, обвиняемого в контрабанде около 400 кг наркотиков из Аргентины
Алексей КАРЕЛИН
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В Аргентине правоохранители пресекли переправку в Россию 389 килограммов кокаинаВ Аргентине правоохранители пресекли переправку в Россию 389 килограммов кокаинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск четвертого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Ему вменяют контрабанду 389 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. Об сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

«В январе по ходатайству следователя суд заочно заключил под стражу объявленного в международный розыск Андрея Ковальчука», - передает слова Максимовой «Интерфакс».

Отсчет двухмесячного ареста начнется с момента задержания Ковальчука.

14 декабря 2017 года суд арестовал других трех фигурантов дела: Калмыкова, Худжамова и Абянова. Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков и попытке их нелегального сбыта и пересылке. В начале февраля троице продлили арест до 13 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию, в рамках которой пресекли канал крупной поставки кокаина. Среди злоумышленников был техсотрудник российского посольства в Австралии, предположительно, Ковальчук.

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