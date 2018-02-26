Четвертого фигуранта «кокаинового дела» суд объявил в международный розыск
Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск четвертого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Ему вменяют контрабанду 389 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. Об сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова.
«В январе по ходатайству следователя суд заочно заключил под стражу объявленного в международный розыск Андрея Ковальчука», - передает слова Максимовой «Интерфакс».
Отсчет двухмесячного ареста начнется с момента задержания Ковальчука.
14 декабря 2017 года суд арестовал других трех фигурантов дела: Калмыкова, Худжамова и Абянова. Их обвиняют в покушении на контрабанду наркотиков и попытке их нелегального сбыта и пересылке. В начале февраля троице продлили арест до 13 апреля.
Как сообщал сайт kp.ru, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию, в рамках которой пресекли канал крупной поставки кокаина. Среди злоумышленников был техсотрудник российского посольства в Австралии, предположительно, Ковальчук.