Шойгу предложил организовать гуманитарный коридор в районе сирийского Эт-Танфа

26 Февр. 17:45 2018-02-26T17:45:36+03:00

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В соответствии с резолюцией Совбеза ООН, с 27 февраля в сирийской Восточной Гуте будут организованы гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли беспрепятственно покинуть зону боевых действий. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени», - заявил Шойгу, выступая на коллегии Минобороны.

Также российское оборонное ведомство предлагает открыть гуманитарные коридоры в районе сирийского Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, которые контролируются США. Такие меры позволят мирным гражданам вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь, добавил министр.

Шойгу отметил сложную гуманитарную обстановку в городе Ракка на севере Сирии, которая была освобождена осенью прошлого года от боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ). При этом бывшая «столица халифата» подверглась нещадным бомбардировкам коалиции США, и была практически уничтожена.

По данным Минобороны РФ, работы по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению Ракки все еще не начаты, а в городе сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация из-за большого количества неубранных тел погибших.

«Мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе ООН, под её руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации», - заключил Шойгу.