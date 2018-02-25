Сирию ждет перемирие на 30 дней

25 Февр. 17:10 2018-02-25T17:17:51+03:00

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Согласовали не сразу, но поддержали единогласно: в субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 по Сирии, требующую, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для гуманитарной паузы во всей стране. Перерыв минимум в 30 дней должен обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию больных и раненых.

Американский постпред при ООН Никки Хейли при этом упрекнула Россию в затягивании процесса. Дескать, по ее вине документ слишком долго согласовывали.

- Без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон прекращения огня не наступает. Надо, чтобы требования Совета Безопасности подкреплялись конкретными договоренностями на земле, - ответил ей наш постпред Василий Небензя. - Кстати, в следующий раз я посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула Россию.

В резолюции также прописано, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против (запрещенных в России) «Исламского государства», «Джебхат Ан-Нусры», «Аль-Каиды» и других террористических групп.

- Теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны. Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть «домашнего задания» и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев, - заявил вчера МИД РФ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Арсений ГРИГОРЬЕВ, руководитель департамента востоковедения Института политических исследований:

«Передышки террористы не получат»

- Главным импульсом перемирия стала ситуация в Восточной Гуте. Гуманитарная катастрофа там очевидна. Как сказал российский МИД, передышки террористы не получат, поскольку режим прекращения огня не касается главных террористических группировок. Контртеррористическая деятельность в Сирии в эти 30 дней продолжится.