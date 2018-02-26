В Дюнкерке два человека госпитализированы после стрельбы

26 Февр. 23:17 2018-02-26T23:24:42+03:00

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Во французском городе Дюнкерк неизвестный открыл стрельбу рядом с железнодорожным вокзалом. В результате два человека получили ранения.

Как передает телеканал France 3, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (19:00 мск). Напавший начал стрелять после словесной перепалки на дороге, после чего скрылся на автомобиле. Очевидцы сообщают, что виной всему городские пробки.

Пострадавшие были госпитализированы. Оба мужчины выходцы из Сенегала. Один ранен в руку, а второму пуля попала в спину. Известно, что стреляли в них из оружия небольшого калибра. Полиция начала розыск преступника.

Напомним, в начале февраля сайт kp.ru рассказывал о том, что во французком Марселе неизвестный также открыл стрельбу на улице. Тогда мужчина забаррикадировался в одной из квартир жилого дома в районе бульвара Оддо в 15-м городском округе и начал стрелять. Никто не пострадал.