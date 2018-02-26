2018-02-26T23:24:42+03:00
Происшествия

В Дюнкерке два человека госпитализированы после стрельбы

Полиция разыскивает нападавшего
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В городе Дюнкерк неизвестный открыл стрельбу на дорогеВ городе Дюнкерк неизвестный открыл стрельбу на дорогеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во французском городе Дюнкерк неизвестный открыл стрельбу рядом с железнодорожным вокзалом. В результате два человека получили ранения.

Как передает телеканал France 3, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (19:00 мск). Напавший начал стрелять после словесной перепалки на дороге, после чего скрылся на автомобиле. Очевидцы сообщают, что виной всему городские пробки.

Пострадавшие были госпитализированы. Оба мужчины выходцы из Сенегала. Один ранен в руку, а второму пуля попала в спину. Известно, что стреляли в них из оружия небольшого калибра. Полиция начала розыск преступника.

Напомним, в начале февраля сайт kp.ru рассказывал о том, что во французком Марселе неизвестный также открыл стрельбу на улице. Тогда мужчина забаррикадировался в одной из квартир жилого дома в районе бульвара Оддо в 15-м городском округе и начал стрелять. Никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве
«Аэрофлот» увеличил нормы провоза багажа
В Одессе националисты облили краской генконсульство России
Из Израиля ускоренно высылают граждан Украины
Россия заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену
Додон: «Молдавия не может дружить с Европой против России»
Лавров и Габриэль осудили по телефону ситуацию в Сирии
Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца
Посол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной Гуте
Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельник
Трамп: Россия поставляет множество товаров в КНДР
Борис Джонсон вызвал российского посла в Великобритании из-за ситуации в Восточной Гуте
Президент США Дональд Трамп считает ВТО «катастрофой»
Участницы Pussy Riot внесены в базу сайта «Миротворец»
Эксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионе