2018-02-27T00:01:26+03:00
Политика

Лавров и Габриэль осудили по телефону ситуацию в Сирии

Главы МИД России и Германии
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

По данным внешнеполитического ведомства, их глава решительно высказался за выполнение всеми сторонами конфликта резолюции 2401 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Габриэль также настаивает на том, чтобы было сделано все возможное для прекращения огня в Сирии.

В немецком МИДе отметили, что пятичасовая гуманитарная пауза, о которой договорились конфликтующие стороны, «не более чем первый шаг в обеспечении людей в этом районе всем необходимыми и в спасении их жизней».

Как сообщал сайт kp.ru, Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию о гуанитарной паузе в Сирии. Документ предусматривает немедленное прекращение огня на 30 дней на всей территории САР. За это время мирному населению будет доставлена гуманитарная помощь, а также будут эвакуированы больные и раненые граждане, нуждающиеся в медицинской помощи.

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